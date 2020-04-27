رضوى الشربيني سلاح الفنانات ضد الرجالة.. من ياسمين عبدالعزيز إلى آيتن عامر

ربما هجومها الملحوظ على الرجال، جعل من الإعلامية رضوى الشربيني، نموذجا لبعض السيدات والفتيات الصغيرات، يلجأن لها ضد الجنس الآخر، خاصة إذا تعلق الأمر بالحب والكرامة.

ولم يتوقف دور "رضوى" على المشكلات العامة فقط، بل أيضًا باتت تعلق على الفنانات ومشكلاتهن في الأعمال الدرامية.

ومؤخرًا، لجأت بعض الفنانات للاستعانة بتعليقات "رضوى" وصورها، للتعليق على مشاهدهن الدرامية، في سياق مسلسلاتهن المعروضة حاليًا بالموسم الرمضاني الجاري.

ياسمين عبدالعزيز

"يعني الموضوع مش موضوع غيرة، مستحمل إيه؟، المفروض أنا اللي اتكلم، أنت بتهملني أنا وبنتك كإني مفروضة عليك، وبحاول أتغاضى عن كل ده"، ليكون الطلاق سيد الموقف، الذي أنهى علاقة استمرت لسنوات".. كلمات قاسية رددتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال أهم مشاهدها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، أمام الفنان شريف منير، الذي يقوم بدور زوجها، والذي انتهى بتطليقها.

لتتابع باكية، خلال المشهد: "بسهولة كده؟ طب اتخانق معايا شوية عشان لو حد سألني اتطلقتي ليه".

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية "الاستوري"، صورة من المشهد، مُرفقة صورة للإعلامية رضوى الشربيني، معلقة باستنكار: "أنا قلتلك تعملي كده؟".

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آيتن عامر

لم تكن "ياسمين" وحدها التي شاركت بصورة للإعلامية، فسبقتها من قبل الفنانة آيتن عامر، التي شاركت بصورة لها خلال أحد مشاهدها من مسلسل "فرصة تانية" عندما تركها زوجها بالزفاف، معلقة: "فينك يا رضوى يا شربيني".

وعلى الفور، ردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "طبعا انتي عارفة لو كنت موجودة كنت عملتلك فيه إيه".

وبعد ساعات قامت الفنانة بمشاركة "ستوري" جديدة لتعليق "الإعلامية" على مشهد آخر بالمسلسل أظهر "آيتن" وهي تتوسل لزوجها الذي تركها، للرجوع له مجددًا، لتعلق عليه "رضوى": "آسفة يا آيتن، مش هقدر أسكت أكتر من كده".

جدير بالذكر أن "رضوى" تناقش ببرنامجها المشكلات الزوجية والاجتماعية، ودومًا ما تتخذ صف المرأة، الأمر الذي جعلها أيقونة للهجوم على الجنس الآخر، بنظر رواد "السوشيال ميديا".