زوجة يوسف الشريف: قضينا نص أعياد جوازنا في التصوير

سلسلة متتالية من الأعمال الناجحة، حققها الفنان يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، على رأسها مسلسل "النهاية" الذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني.
"نص أعياد جوازنا كانت في التصوير واللوكشين، بس قدرنا نحافظ على مستوى كويس كل سنة".. بتلك الكلمات تعلق زوجة بطل "النهاية" على تأثير العمل على الحياة الزوجية، في ظل سعادة الثنائي بالنجاح وإشادة الجمهور، متمنية انتهاء تصوير المسلسل قبل ذكرى الرابط المقدس الذي جمعها بشريك حياتها، والذي يوافق 20 مايو.
ومن المقرر انتهاء التصوير في 20 رمضان الجاري، وفقا لما صرحت به "إنجي" خلال حديثها لـ"الوطن"، موجهة الشكر للمشاهدين على دعمهم الدائم.
وكان تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهيرة جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية".
ليعود مجددا ويتصدرها من جديد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب الحلقة الأولى.
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