زوجة أمير كرارة عن مسلسل "الاختيار": "مش عشان جوزي بس انت في حتة تانية"

حرصت هند حسني، زوجة الفنان أمير كرارة، على دعمه، عقب عرض مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد "كرارة" من خلاله قصة البطل الشهيد أحمد منسي.

وشاركت "هند" عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، بصورة من البوستر الدعائي للمسلسل، مُعلقة: "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مبروك حبيبي، أنت تعبت في المسلسل ده، بس بجد مش علشان جوزي، انت في حتة تانية".

وكانت "هند" شاركت قبل عرض المسلسل بمنشور دعائي آخر، مُعلقة: "تمام يا فندم.. اللهم بارك".

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ولم تهمل "هند" تهنئة شقيقها، الفنان أحمد صلاح حسني، بمسلسله الجديد "الفتوة" أمام الفنان ياسر جلال، حيث شاركت أيضًا، بالبرومو الدعائي له، مُعلقة:"بسم الله توكلنا علي الله، اللهم بارك".

يذكر أن الفنان أمير كرارة، تصدر محركات البحث على الإنترنت، فور عرض مسلسل "الاختيار" الذي يجسد سيرة الشهيد أحمد منسي.