شقيق ياسمين عبدالعزيز يتغزل في ياسمين صبري: رشاقة وجمال وهتبقى نجمة مصر

عاد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، للفت الأنظار من جديد عبر "السوشيال ميديا" بعدما دون بعض الكلمات عن الفنانة ياسمين صبري، متغزلًا فيها عقب حلقتها الأخيرة مع الفنان رامز جلال، ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، منتقدا كل من ينتقدها.

وكتب "عبدالعزيز" عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "أنا حابب أفهم الناس حاجة عن الهجوم على ياسمين صبري، ياسمين صبري بلغه سوقنا اسمها (ڤيديت)، والڤيديت في تاريخ السينما العالمية والعربية وحتى الهندية لازم ينطبق عليها مميزات معينة، يعني الرشاقة، والجمال، وطلة مميزة عن غيرها، ووش تحبه وترتاح ليه، عشان تأدي الأدوار الرومانسية، وآخر شيء التمثيل".

وتابع: "لو رجعنا للزمن ورا شوية هنلاقي أكتر ڤيديتات السينما فيهم المميزات دي، وتمثيلهم في الأول كان على قدهم، إلى أن ارتقى، من كتر الشغل والأدوار المختلفة، غير الشغل على النفس".

وأضاف: "وأحب أقولكم إن الشغلانة دي كل ما تقف قدام كاميرا أكتر كل ما تتقل وتلمع وتبقي معلم في حتتك، وبعدين الناس زعلانة ليه؟ يكون عندنا ممثلات حلوين بدل العاهات اللي الواحد بيشوفها كل يوم، طيب أنا هفكركوا قدام شوية ياسمين صبري، القمر دي هتبقي نجمة مصر مع الوقت".

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واختتم: "ومن الآخر كده للمنتقد، طبعًا ده شيء يرجعلك وحرية شخصية.. بس هيبقي شكلك وحش قوي لما ترجع تحبها قدام ويبان في عينيك".

وائل عبدالعزيز يهاجم شقيقته بسبب العوضي

يذكر أن وائل عبدالعزيز، هاجم شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، بطريقة قاسية عبر حسابه على فيس بوك، وتلقت "ياسمين" الدعم من الكثير من أصدقائها الفنانين منهم الفنانة منى فاروق، إذ قالت وقتها: "عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أنا أتمنيت انها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك.. إنت مش راجل للأسف".