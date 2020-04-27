"كنت حاسة انها توأمي".. كيف تحدثت سهير رمزي عن والدتها درية أحمد؟

نوبة بكاء شديدة، دخلت فيها الفنانة سهير رمزي، أثناء استضافتها ببرنامج"شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"،عندما تذكرت والدتها الراحلة الفنانة درية أحمد.

وقالت "رمزي"، إنها أجهضت نفسها ثلاث مرات بسبب ضغط الشغل والوقت، والبحث عن الشهرة، ولكن شعرت بالحزن لعدم إنجابها عقب وفاة والدتها: "حسيت لو حد جنبي من ولادي في الوقت ده كان طبطب عليا زي ما ماما كانت بتعمل، ماما وحشتني أوي".

سهير رمزي لوالدتها الراحلة: ربنا يكرمني وأجيلك قربب

ووجهت الفنانة، رسالة لوالدتها الراحلة: "وحشتيني أوي، ربنا يكرمني وأجيلك قريب، يا رب تبقي في الجنة ونعيمها".

ويرصد "هُن" طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين الفنانة سهير رمزي ووالدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، خلال السطور التالية.

لا يعرف الكثيرون أن درية أحمد، هي والدة سهير رمزي، حيث أنجبتها من زوجها محمد عبدالسلام نوح، ولكن بعد انفصالها عنه وزواجها من المؤلف والمنتج والمخرج السيد زيادة، أخفت عن سهير رمزي، لسنوات هوية والدها الحقيقي.

وكشفت "سهير" في أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها ملامح من طفولتها، وقالت: "كان بيبقى اسمي على كراريس المدرسة سهير السيد زيادة، ولما يدوني الوصل بتاع المدرسة ألاقي سهير محمد عبدالسلام، أقول لماما ليه بيغلطوا؟ كانت بتقولي معلش باباكي ليه اسمين".

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وأضافت: "أنا قعدت فترة فاكرة ان ده أبويا، لأني اتولدت على إيده" .

سهير ترفض الإنجاب بسبب حبها لوالدتها

سهير رمزي، كشفت في تصريحات لها خلال استضافتها ببرنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة "الحياة"، أن والدتها درية أحمد، غضبت منها بشدة، بعد علمها بإجهاض نفسها أكثر من مرة، مؤكدة أنها أقدمت على هذا الفعل، بسبب عدم رغبتها في أن يأتي طفل يشارك والدتها في حبها لها.

غضب درية أحمد من سهير رمزي

وأضافت سهير رمزي، أن درية أحمد، خاصمتها، مشيرة إلى أنها أقدمت على الإجهاض خلال زواجها من أحد الأشخاص، ولم تقم بذلك مع باقي أزواجها، لافتة إلى أن الله، عوضها بزوج آخر أسعدها، واعترفت بندمها على هذا الفعل لأنها جريمة تود أن يسامحها الله عليها.

سهير رمزي باكية: وحشني حضنها كانت بتأكلني وتشربني وأنا متجوزة

وتابعت باكية خلال حديثها في"شيخ الحارة والجريئة": "وحشني حضنها، كانت بتحضني وأنا كبيرة، عمري ما كنت كبيرة وأنا جنبها، وأنا معاها بحس إني بيبي، كانت بتأكلني وتشربني حتى وأنا متجوزة، لما هي كبرت في السن كنت أنا بحل مكانها، فكنت حاسة أني عايشة مع توأمي".