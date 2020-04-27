زوجة بطل "النهاية": جملة "شابوه يوسف الشريف" بتشيلني الهم

دعم متواصل تقدمه الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، لزوجها الفنان يوسف الشريف، في ظل تميزه في الموسم الرمضاني بمسلسل "النهاية"، الذي شاركت فيه شريكة حياته من خلال تصميم الملابس.

النجاح الملفت الذي حققه المسلسل الرمضاني، تسبب في سرور "إنجي" لكونها مشاركة في العمل، وزوجة لبطل العمل الدرامي في آن واحد، فضلا عن سعادتها بتكرار سماع عبارة "شابوه يوسف الشريف" الدالة على تقدير الجمهور لجهوده، وقالت لـ"الوطن": "فخورة بيه جدا، بس بشيل الهم أكتر إننا نعمل شغل أحلى"، موضحة أنها عملت معه في 10 أعمال فنية متتالية، حققت صيتا واسعا.

وكان تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات محرك البحث الشهيرة جوجل، وتويتر، بعد ساعات قليلة من عرض الإعلان الرسمي "برومو" مسلسله "النهاية".

ليعود مجددا ويتصدرها من جديد على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب الحلقة الأولى.