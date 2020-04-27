شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون السودان يعتذر.. آذان المغرب قبل موعدة ب 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعتذرت إدارة تلفزيون السودان عن إذاعة آذان المغرب، أمس الأحد، قبل موعده ب10 دقائق ما أدى إلى إفطار بعض المشاهدين صائمين قبل الموعد الحقيقي وارباك الكثير منهم.

وأذاع التلفزيون في نشرة الأخبار الرئيسية اعتذارا رسميا عن الخطأ غير مقصود، وذكر مسؤول في إدارة التلفزيون أن الإدارة تحقق في هذه الحادثة التي تسببت في حالة من الإرباك والتضارب في موعد الإفطار لهذا اليوم.

وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من هذه الواقعة، في المقابل تباينت آراء شيوخ الدين بين القول بصحة الصيام لمن أفطر عند سماع الآذان عبر التلفزيون، وبين من أفتى بضرورة قضاء اليوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تلفزيون السودان يعتذر.. آذان المغرب قبل موعدة ب 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.