العناية الليلة لبشرة العروس في رمضان

بينما تربط العديد من النساء بين المكياج والإطلالات الجمالية، تقول التجربة الواقعية أن البشرة تعمل على إصلاح التلف وتجديد نفسها أثناء الليل.

ومن هذا المنطلق.. باتت العناية بالبشرة ليلًا في رمضان أمرًا حتميًا يضمن لكِ في كل يومٍ الحصول على وجه نضر وجميل.

والآن إليكِ بعض الخطوات الفعالة لروتينكِ الليلي الصحيح حول كيفية العناية بالبشرة:

تنظيف البشرة

من المعروف أنه بحسب نوع البشرة يتم تنظيف البشرة، فمثلًا إذا كنتِ من أولئك المعرضين بكثرة لظهور حب الشباب يفضل لكِ اختيار أحد المنظفات التي تحتوي على حمض السالسليك.

أما في حالة البشرة الدهنية، فيتم اختيار تلك الأنواع الخالية من الزيوت تمامًا، وفي حالة البشرة الجافة فيتم اختيار تلك المخصصة لهذه النوعية أيضًا من البشرات.



تقشير البشرة

بالطبع لا غنى عن القيام بهذه الخطوة للتخلص نهائيًا من الجلد الميت.

فوفقًا لطبيعة بشرتكِ يتم تحديد عدد مرات التقشير، فمثلًا إن كانت حساسة أو جفافة فيفضل مرة واحدة إسبوعيًا.

وذلك بعكس البشرة الدهنية التي يفضل لها عملية التقشير مرتين.

استخدام التونر

تُعد هذه الخطوة هي الأهم على الإطلاق، وذلك لما للتونر من قدرة عالية على استعادة توازن معامل حموضة البشرة PH.

ولكن احذري استخدام الأنواع التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكحول للبشرة الحساسة، فقط اختاري الأنواع اللطيفة على بشرتكِ أو حضريه منزليًا ببعض المكونات البسيطة.

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كريم العين

تساعدكِ هذه النصيحة كثيرًا خاصة إذا كنتي تعانين من الهالات السوداء أو حتى تجاعيد العين.

فمع الالتزام باستخدام الكريم ستتخلصين نهائيًا وفي أقرب وقت من جميع مشكلات العين، ضيفي إلى ذلك أنه يعمل أيضًا على شد البشرة المحيطة بالعينين، ومن ثم إعطاء بشرتكِ مظهر أكثر شبابًا.



مرطب الشفاه

مهما كنت ترين أن شفتيكِ لا تحتاج لأي ترطيب، فلا يجب عليك إهمالها حيث أنها تحتاج للترطيب والتقشير تمامًا كباقي البشرة.

فقط، جربي استخدام المرطب بانتظام لتتخلصي من المشكلات المتعلقة بتشققاتها.

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