مكياج خطوبة من وحي النجمات العرب

لطالما ألهمتنا النجمات بالكثير من صيحات المكياج المختلفة، ومنها بالطبع ما يمكن للعروس أن تطبق منها الكثير من الأفكار المختلفة، لإطلالة مميزة في يوم أحلامها. استوحي مكياج خطوبة فاخر من إطلالات النجمات العربيات، لإطلالات جمالية مميزة ومشرقة وساحرة.



مكياج خطوبة فاخر بألوان ترابية ناعمة

طبقي هذا الموسم مكياج خطوبة فاخر، بظلال هادئة ورومانسية، مشتقة من الألوان الترابية والبرونزية الناعمة، التي تمنحك مكياجاً فاتناً مع حواجب عصرية، وعيون ساحرة وجذابة، وظلال برونزية لافتة على العيون والبشرة والشفاه أيضاً. ويمكنك تجربتها مع الكحل الأسود الرفيع داخل العينين، وكونتور الشفاه اللحمي، وأيضاً كونتور الوجه المتقن، والذي ينحت ملامح الوجه بشكل مثالي، ويبرزها بشكل استثنائي تماماً، كأسلوب النجمات ياسمين صبري ونادين نجيم وبثينة الرئيسي وميريام فارس.

بشرة برونزية مضيئة

أضيفي اللمعان إلى كامل مكياج بشرتك بشكل لافت، مع لمسات الهايلايت وضربات البرونزر على الأطراف، لتحديد ملامح الوجه البارزة، ولإضافة لمسة بارزة على العيون، ثم مرري درجات الظلال المضيئة البرونزية على كسرة العين، وادمجي الألوان على عظمة الحاجب، وأيضاً على دمعة العيون، وأنهي مكياجك بالرموش الطويلة والكثيفة باستخدام المسكارا السوداء.

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مكياج خطوبة فاخر بألوان جريئة وبارزة

مع الأيلاينر الأسود المجنح، والبارز برسمات هندسية ملهمة، ومع ألوان الشفاه الجريئة والبارزة، التي تمنحك رسمات مكياج فاتنة وعصرية، قمة في الفخامة والرقي والجمال، لرسمات مشرقة في غاية الجاذبية والسحر والتميز، جربيها بأسلوب النجمات ياسمين صبري وبلقيس فتحي وأمل العوضي ويارا.

شاهدي رسمات مكياج فاخرة تليق بحفل الخطوبة، من وحي النجمات العربيات لإطلالات جمالية جذابة وعصرية وساحرة.

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