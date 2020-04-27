إطلالات جيجي حديد في التنورة

اطلالات جيجي حديد Gigi Hadid كثيرًا ما تدخل قائمة الأكثر أناقة، حيث تتمتع بذوق رفيع وأسلوب مبتكر في تنسيق الأزياء، يجمع بين العصرية والنمط الأنثوي الجذاب، ومنذ أن دخلت جيجي عالم الأضواء، لاحظنا أنّ هنالك قطعة في الموضة لا تفارقها، وهي التنورة التي اختارتها ونسقتها بأساليب متنوعة منها الرسمي ومنها الكاجوال، واليوم جمعنا بالصور اطلالات جيجي حديد في التنورة الميدي، الماكسي والقصيرة، لتستوحي منها بعض الأفكار المميز.



اطلالة أنيقة اعتمدتها جيجي حديد في التنورة الميدي والبليزر:



لوك مسائي مميز اختارته جيجي حديد Gigi Hadid من برادا Prada، مستوحى من حقبة السبعينيات، وكان عبارة عن تايور مزركش مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة ميدي بقصة البنسيل وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت تحت البليزر توب بياقة عالية، وأكملت الاطلالة بجزمة عالية وشنطة يد من الجلد، وحزام خصر جميعها باللون العسلي.





تنورة ميدي من الحرير نسقتها جيجي بأسلوب عصري:



التنانير الحرير من أبرز صيحات الموضة وهنا شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid وقد اختارت تنورة ميدي من الحرير الأسود لها فتحة طويلة على الساق، وقد نسقتها مع سويتر ياقة عالية من الصوف المحاك، وأكملت اللوك بجزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة وشنطة يد كبيرة.



تنسيق عصري في التنورة الماكسي اعتمدته جيجي حديد:

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في إحدى المناسبات المسائية شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid في اطلالة عصرية نسقتها بأسلوب شبابي ومبتكر، وقد اختارت فيها تنورة ماكسي مطبعة برسمة عين كبيرة من الأمام، ومقلمة بشكل طولي، نسقت معها قميصًا أبيض قصيرًا، وصندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.

لوك شبابي في التنورة القصيرة نسقته جيجي حديد:



لوك شبابي نسقته جيجي حديد Gigi Hadid في التنورة القصيرة التي اختارتها من الجينز باللون الأبيض السكري، وقد نسقت معها توب باللون الأسود ومعطفًا طويلًا أنيقًا بقصة كلاسيكية، وأكملت اللوك بجزمة عالية بنقشة جلد الأفعى ونظارات شمسية كبيرة.

اطلالات جيجي حديد في التنورة الميدي، الماكسي والقصيرة، نسقتها بأساليب شبابية وأنيقة لمناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من اللوك الذي يناسبكِ.

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