خلطة زيت الأرغان لشعر العروس في رمضان

الأرغان هو نوع من الأشجار أما زيته فله فوائده الكثيرة بالنسبة إلى الشعر والبشرة، ويحتوي على مختلف أنواع الموادّ المغذية لهما؛ ويدخل في العديد من مكوّنات المستحضرات التجميلية.

أما اليوم لعروستنا سنعلمك خلطة سريعة من زيت الأرغان تغذي شعرك طبقيها في شهر رمضان:



فوائد هذا الزيت:

يساعد زيت الأرغان على ترطيب الشعر بطريقة طبيعية، وعلى التخلص من تجعّد الشعر وخشونته بطريقة طبيعية وفعّالة.

خلطة زيت الأرغان للشعر تحتاج إلى:

صفار بيضة واحدة

ملعقة طعام من زيت الأرغان

اخلطي المكونين، وضعيه على شعرك، ثم دلّكي بلطف.

ضعي الخلطة من 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.



هذه الخلطة تساعد العروس على:

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•علاج الشعر التالف كونه يحتوي على الكثير من الموادّ المضادة للتأكسد، التي من شأنها أن تساعد على تقوية الشعر الضعيف . ويعتبر مصدراً طبيعياً جيّداً للفيتامين E ، ويتمّ اختيار من قبل العديد من الخبراء لعلاج الشعر التالف .

•استعادة اللمعان الطبيعي لشعرك وتألّقه، مما يبرز تسريحة زفافك بشكل أفضل.

•إزالة هشاشة الشعر واستعادة نعومته الطبيعية .

•إصلاح وترميم الشعر التالف .

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