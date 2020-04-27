الأميرة صوفيا تستبدل أزياءها الملكية بزيّ التمريض في زمن الكورونا

مواقف إنسانية كثيرة تابعناها خلال أزمة الكورونا، وآخرها كان انضمام أميرة السويد صوفيا Princess Sophia إلى الطاقم الطبي؛ لمساعدتهم في هذه الفترة؛ من خلال القيام بأعمال التمريض والتنظيف وطبخ الطعام في المشفى للكوادر الطبية. وقد تخلت بذلك عن أزيائها الملكية الفاخرة، والباهظة الثمن، وعن برستيجها الملكي، كل ذلك لمساعدة بلدها الذي يمرّ بفترة عصيبة كباقي دول العالم، وبالفعل هذه الخطوة التي قامت بها رائعة، وعلينا جميعًا أن نستلهم منها، وأن نساعد مجتمعاتنا في هذه الظروف على قدر الإمكان.

ومن المعروف عن الأميرة صوفيا أناقتها وإطلالاتها الرائعة، التي تختارها لمختلف المناسبات الرسمية، والتي تتسم بالنعومة والرقي، وإليكِ نظرة على هذه الإطلالات التي تخلّت عنها؛ لترتدي أزياء الممرضات.



الأميرة صوفيا في زيّ الممرضات في المشفى:

لم تتردد الأميرة صوفيا Princess Sophia ذات الـ35 عاماً، في الانضمام إلى الطاقم الطبي في ستوكهولم، والعمل كممرضة؛ بعد أن خضعت لدورة تدريبية قصيرة وتقديم يد المساعدة، وقد أوكل إليها أعمال التمريض ومهام تنظيف الأدوات الطبية، وأيضاً تحضير وجبات الطعام للطواقم الطبية والعاملين في المشفى، وهذا ما استدعى منها التخلي عن أزيائها الملكية، واعتماد زيّ الممرضات، والذي هو عبارة عن قميص أزرق، وبنطلون قطني أبيض، وحذاء رياضي مريح.



إطلالات فاخرة لطالما تألقت بها الأميرة صوفيا:



الأميرة صوفيا Princess Sophia معروفة بإطلالاتها الملكية الفاخرة، والتي تتسم بالنعومة والأنوثة، وإليكِ بالصور بعض أجمل هذه الإطلالات التي تألقت بها في مناسبات مختلفة..



تنسيق ربيعي ناعم في البنطلون الأبيض:

إطلالة صباحية أنيقة وناعمة، اعتمدتها الأميرة صوفيا Princess Sophia هنا، وقد اختارت فيها بنطلونًا أبيض بقصة أرجل واسعة، نسقت معه سويتر ناعمًا باللون الزهري الفاتح، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد باللون البيج.



فستان أسود ميدي اختارته الأميرة صوفيا:

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شاهدنا الأميرة صوفيا هنا وقد تألقت في إطلالة راقية ذات طابع كلاسيكية، اختارت فيها فستان ميدي باللون الأسود، ونسقت معه حقيبة كلاتش أنيقة، وحذاء بكعب عالٍ، وإكسسوارات مبتكرة للرأس باللون العنابي.

الأميرة صوفيا في فستان أزرق أوف شولدرز:

إطلالة ملكية رائعة تألقت بها الأميرة صوفيا Princess Sophia حيث اختارت فستان سهرة باللون الأزرق الفيروزي بقصة الأوف شولدرز الراقية، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش بيضاء، وزَيَّن رأسها تاج ألماسي مرصع بأحجار زرقاء تتناسب مع الأقراط البارزة.

لفتة رائعة من الأميرة صوفيا Princess Sophia تخلت بها عن أزيائها الملكية الفاخرة، واستبدلتها بزيّ الممرضات؛ لمساعدة بلدها في أزمة فيروس كورونا.

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