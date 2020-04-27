أطواق شعر من عروض الازياء لاطلالاتك الرمضانية

تحتاجين خلال شهر رمضان لاطلالات لافتة ومميزة لحضور الافطارات وحفلات السحور. من هتا، لا بد ام تختاري أجمل اكسسوارات الشعر لتزيين تسريحاتك.

تألقي في رمضان 2020 بأجمل تسريحات الشعر الناعمة واللافتة الواختاري لها إكسسوار الطوق المميز واللافت بتصاميم عصرية فاخرة ومبهرة لإطلالات جمالية تلفت إليك كل الأنظار.

شاهدي أحدث تصاميم أطواق شعر فاخرة من وحي المواسم المرتقبة واعتمديها في سهراتك الرمضانية ودعوات السحور لإطلالات جمالية لافتة مكللة بإكسسوارات فاخرة من توقيع أشهر دور الأزياء العالمية.



الأطواق الناعمة والبراقة

بموديلات مرصعة بالجواهر والخرز البراق شاهدنا على رؤوس العديدات من العارضات خلال أسابيع الموضة الفارطة والخاصة بموسمي خريف وشتاء 2020-2021 العديد من الأطواق الملهمة، مثل تلك التي جاءت في عرض غوتشي وسيمون روشا ودولتشي أند غابانا بتصاميم فاخرة وبارزة على فروة الرأس، والتي عززت حتماً من رقة وتميز تسريحات الشعر المرفوعة والمسحوبة إلى الخلف والمنسدلة على الأكتاف بأسلوب عصري ولافت للنظر.

أطواق الشعر الاستثنائية والبارزة

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بموديلات استثنائية ولافتة وخارجة عن المألوف بعض الشيء، شاهدنا العديد من تصاميم الأطواق البارزة والمبتكرة بتصاميم غير مألوفة تبدو قمة في الفخامة والرقي ومناسبة جداً لدعوات السحور الرمضانية مثل تلك التي شاهدناها في عروض Bibhu-Mohapatra وGiambattista-Valli وKhaiteوالتي جاءت إما متسلقة أو منسدلة بسلاسل فاخرة على جانبي الأذنين يضاهي جمالها باقي التصاميم من حولك كلها.



واكبي أحدث موديلات وتصاميم إكسسوار الشعر المتدلي بحبيبات براقة والأطواق المتسلقة والبارزة والسلاسل اللماعة على فروة الرأس بأساليب شبابية وعصرية فاخرة تروق لدعوات السحور في رمضان 2020.

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