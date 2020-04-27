شاهدي أجمل موديلات فساتين خطوبة بكتف واحد من وحي النجمات لتتألقي بإطلالة عصرية ومفعمة بالأنوثة.

تعد الفساتين بالكتف الواحد أو الكم الواحد من أبرز صيحات فساتين الخطوبة الرائجة، حيث تتسم بالأنوثة والعصرية، وقد طبقت العديد من النجمات هذه الصيحة الرائجة في فساتين جذابة تناسب مختلف أذواق العرائس.



فستان سيرين عبد النور

ظهرت سيرين عبد النور بفستان الحمّالة الواحدة بالقماش اللامع والقصّة العمودية التي تبرز انحناءات قوامها الممشوق، وتميز الفستان بالأنوثة والعصرية.

فستان نجوى كرم

اعتمدت نجوى كرم أكثر من فستان بهذه الصيحة، سواء فساتين بحمّالة واحدة أو فساتين بكم واحد.

وتميزت فساتين نجوى كرم بالأنوثة، حيث أنها بتصميم ضيق يبرز انحناءات القوام، واختارت الفساتين اللامعة مع التطريزات البرّاقة.

الفستان الأول بقصّة حورية البحر الضيقة مع كم واحد طويلة وقصّة أوف شولدر Off Shoulder.والفستان الثاني باللون الفضي اللامع مع تطريزات تزين الصدر والخصر.

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فستان ميريام فارس

اختارت ميريام فارس فستان ضيق بحمّالة واحدة وبتصميم فخم، وهو بقصّة عمودية وبشق أمامي طويل.



فستان مايا دياب

تصميم جذاب اعتمدته مايا دياب باللون الأحمر مع كم واحد وشق جانبي طويل، ويجمع الفستان بين الأنوية والفخامة.

طالعي أجمل فساتين بكتف واحد أو بكم واحد اعتمدتها النجمات لتستوحي منها إطلالة جذابة وعصرية في يوم الخطوبة.

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