فساتين زفاف رائجة لعروس 2020

القاهرة – لايف ستايل
كلّ يوم في عالم الموضة يحمل لنا صيحات جديدة، لا يُمكن لنا ألا نتبعها، خصوصاً تلك المتعلّقة بفساتين زفاف العروس. للعروس التي تستعد لحفل زفافها في عام 2020 ولا تعرف أبرز صيحات رائجة لهذا العام. اخترنا لكِ مجموعة من أجمل فساتين زفاف 2020 لتجدي فيها تصميم يناسبك جسمك وذوقك.
فساتين زفاف محتشمة
برزت مجموعة من فساتين الزفاف المحتشمة التي تناسب العروس المحجبة، حيث أنها بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة، ولا تحتاج إلى تعديل لترتديها العروس المحجبة.
وقد تنوعت الأقمشة المستخدمة في فساتين الزفاف المحتشمة ما بين الدانتيل والشيفون، مثل فساتين Costraellos، Mira Zwillinger، وفيكتور آند رولف Viktor & Rolf.
فساتين زفاف بشق أمامي
أيضاً ظهرت صيحة فساتين الزفاف بالشق الأمامي أو الجانبي الطويل، أو يمكن أن يكون هناك أكثر من شق في تنورة الفستان.
وهي صيحة تناسب العروس الجريئة والعصرية، ويمكن اعتمادها في حفلات الزفاف النهارية وفي الأماكن المفتوحة، مثل فساتين زفاف Dana Harel، Galia Lahav، جيني باكهام Jenny Packham، وريم عكرا Reem Acra.
فساتين زفاف بأكمام منفوخة
تتسم الفساتين بالأكمام المنفوخة بالفخامة والإبهار، وهي صيحة تليق بعروس مثل الأميرات.وقد برزت هذه الصيحة في فساتين زفاف منفوشة بالقصّة الأوف شولدر التي تظهر الأكتاف مثل فساتين ليلا روز Lela Rose، مونيك لولييه Monique Lhuillier، وفيرا وانغ Vera Wang.
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