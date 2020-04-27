فساتين زفاف لصيف 2020

ملخص: يمكن للفتاة صاحبة القوام الممتلىء أن تتألق يوم زفافها بفستان مبهر يخفي عيوب جسمها من أحدث فساتين زفاف للممتلئات.

أصبح هناك اهتمام كبير من قِبل مصممي فساتين الزفاف بتقديم موديلات مخصصة للممتلئات، والتي تساعد في إخفاء عيوب الجسم بشكل كبير، وظهور العروس بإطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة.

تعرفي على أحدث موديلات فساتين الزفاف للممتلئات قدمتها أشهر الماركات لعامي 2021و2020 لتستوحي منها تصميميأ يناسبك في يوم العرس.

فساتين زفاف Mon Cheri

قدمت ماركة مون شيري Mon Cheri مجموعة من موديلات فساتين الزفاف للممتلئات، والتي تناسب مختلف أشكال الجسم.

فللعروس الطويلة صاحبة الإنحناءات البارزة، يمكنها أن تعتمد فستان ضيق يبرز هذه الإنحناءات بقصّة حورية البحر Mermaid، وقد صممته الماركة بأكمام قصيرة وآخر بأكمام طويلة، وقبة لا تظهر منطقة الصدر، ويخلو من أي تفاصيل أو تطريزات.

كما قدمت ماركة مون شيري فساتين زفاف A Line تخفي امتلاء المنطقة السفلية من الجسم، وبحمّالات وقبّة V تخفي حجم الصدر الكبير وتجعل إطلالة العروس أكثر نحافة وطول.

فساتين زفاف برونوفياس Pronovias

حرصت ماركة برونوفياس Pronovias الأشهر في عالم الزفاف على تقديم فساتين زفاف للممتلئات في أحدث مجموعاته لعام 2020.

التصميم الأول مزود بكاب شفاف ينسدل بطول الفستان، أما الفستان فتميز بقصّة ضيقة تتسع من أسفل مع تطريزات برّاقة وقبّة Sweet Heart.

أما التصميم الثاني فهو فستان حمّالات بقصّة A Line تتسع من أسفل الصدر لتخفي امتلاء الجسم، مع كاب قصير ينسدل على منطقة الصدر والذراعين ليخفي إمتلاءهما.

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فساتين زفاف Watters

أيضاً قدمت ماركة واترز Watters فساتين زفاف متنوعة للعروس الممتلئة.

الفستان الأول بحمّالات رفيعة مع قصّة A Line، ومزين بتطريزات الورود البيضاء بمختلف أنحاء الفستان على قماش شفاف.

كما قدمت الماركة فستان آخر بتصميم ناعم وبقماش الستان الراقي، وهو بقصّة أوف شولدر Off Shoulder مع أكمام قصيرة وتنورة عمودية Sheath.

وارتدت العارضة طرحة تول طويلة مزينة بالورود البيضاء لتتناغم مع الفستان.

كذلك قدمت الماركة فستان زفاف ضيق بقصّة حورية البحر Mermaid بتنورة تول منفوشة وقبّة Sweet Heart، وتميز الفستان بالنعومة مع طرحة تول بطول الفستان.

وأحببنا الفستان البوهيمي بالأكمام الطويلة بقصّة واسعة من أسفل وتنورة A Line، والذي يساعد في إخفاء عيوب الجسم، ويتسم بالعصرية والأناقة.

كما قدمت الماركة فستان زفاف حمّالات بقبّة V ومزين بتطريزات الورود البيضاء في منطقة الصدر، مع تنورة منفوشة Ball Gown بطبقات متدرجة الأطوال.

واكتملت إطلالة العروس بالطرحة التول الطويلة.

وحتى تختارين التصميم الأنسب لكِ، يجب أن تقومي بتجربة أكثر من موديل فستان زفاف لتجدي القصّة التي تساعد في إخفاء عيوب الجسم وإبراز مميزاته.

ولا تنسي إعتماد حذاء بكعب عالي مع فستانك ليزيد من طولك ويبرز قوامك ممشوقاً.

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