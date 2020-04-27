طبيب روسي: الإصابة بـ"كورونا" تتوقف على كمية الفيروسات داخل الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، إن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" تتوقف على دخول كمية معينة من الفيروسات إلى الجسم.

وأضاف: لكي يصاب الشخص بفيروس كورونا يجب سقوط كمية معينة من فيروسات كورونا على الغشاء المخاطي للممرات التنفسية أو ملتحمة العين، وقال "بعبارة أخرى ، هناك حد أدنى معين من كمية الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض ، تسمى " الجرعة المعدية"، وفقا لما نقله "روسيا اليوم" عن موقع" rtonline" .

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وتابع: هذه الكمية ترتبط بعوامل عديدة: خصائص الفيروس نفسه، طريقة العدوى، وجود لدى الجسم خبرة سابقة في مواجهة هذا الفيروس. ولكنه في نفس الوقت يحذر من أنه في ظروف عدم وجود خبرة لدى الجسم في مواجهة COVID-19 فإن "جرعة صغيرة" تكفي للإصابة بالمرض.

وأشار إلى أن "مواجهة مثل هذه "الجرعة الصغيرة" خيار غير سيء: لأن هناك فرصا عديدة للإصابة بعدوى خفيفة أو حتى بعدوى من دون أعراض. ولكن مواجهة 10 "جرعات معدية" يشكل خطرا حقيقيا على الحياة".

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