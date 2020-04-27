إفطار اليوم.. طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي محشي ورق العنب يعتبر من الأكلات الشهية التي يعشقها كثير من الأشخاص، ويستعرض "الخليج 365" طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالكوارع في الفرن، بحسب موقع "كوكباد" لوصفات الطعام. المكونات ورق عنب كوارع مخلية شرائح طماطم معجون طماطم شرائح بصل نصف كوب مرق كوارع نصف ليمونة قليل من الملح والفلفل كزبرة Advertisements بقدونس ورق لورا جزر كرفس حبهان قرنفل أرز قليل من الزيت طريقة التحضير: 1- لعمل خلطة المحشي يبشر البصل ثم يضاف إليه صلصة الطماطم والشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين وملح وأرز وزيت وطماطم، ثم يتم الحشو بهذه الخلطة، ويرص في طاجن. 2- تسلق الكوارع في ماء وملح وفلفل وورق لورا وبصل وجزر وكرفس وحبهان وقرنفل. 3- يقطع البصل والطماطم شرائح في أرضية طاجن محشي ورق العنب مع مكعب مرقة ثم وضع الكوارع المسلوقة، ثم يضاف إليه المرقة، وعصير الليمون، ويوضع في الفرن لمدة 30 دقيقة.

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