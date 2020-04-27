سهير رمزي: "بزعل أوي لما أعمل دور إغراء ويعجب الناس"

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تصريحاتها بشأن فيلمها "المذنبون" ورغبتها في محو هذا الفيلم من تاريخها الفني، موضحة أنها عندما التزمت وارتدت الحجاب قبل خلعه شعرت بالحزن الشديد على تجسيدها مثل هذه الأفلام، "أول ما التزمت واتحجبت كنت داخلة في سكة تانية خالص، وشوفت إني مش أنا اللي أعمل كده، ومش أنا الشخصية دي".

وأضافت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أنها عندما انتهت من هذا العمل وعرضه كانت سعيدة به للغاية، وحصلت على جوائز على أدائها في هذا الفيلم، كون دورها كانت ظاهرًا بقوة في العمل، "والناس كانت فكراه ديما".

وأوضحت أن الفيلم كان يضم أغلب فنانين مصر، وكان من إخراج سعيد مرزوق و كتابة نجيب محفوظ، مؤكدة ندمها الشديد أثناء مرحلة الالتزام عند مشاهدتها هذا العمل، "النهاردة حتى الآن برضوا مش راضية عن العمل ده، أنا مقولتش إنه وحش، بس لو اتعرض بضايق ومش بتفرج عليه، مش بحبه، ومش ده بس ، فيه أدوار كثير عملتها مش بحب أشوفها".

وأكدت الفنانة، أن هناك الكثير من الأدوار تكون سعيدة أثناء أدائها ولكنها عندما تجلس في مقعد المشاهدين تحزن، "بزعل أوي لما يكون المشهد فيه اغراء وعاجب الناس".