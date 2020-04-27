على عكس الأعوام السابقة يأتي رمضان هذا العام بشكل مختلف، حيث تفرض غالبية الدول حظرا للتجوال في غالبية ساعات الليل، وهو ما يعني أن حركة أقل، والذي قد ينتج عنه زيادة في الوزن.
وبحسب موقع "ديلي ميديكال"، ينصح الخبراء دوما بأن يداوم كل منا على قدر يومي من الرياضة حتى نتغلب على مشاكل السمنة أو مشاكل زيادة الوزن، إضافة إلى تحقيق فوائد صحية أخرى للجسم.
ولفت الموقع إلى أن طول فترة البقاء في المنزل، خلال ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يفرض علينا اتباع أساليب تغذية في الإفطار والسحور تجعلنا أكثر قدرة على حماية أنفسنا من المشاكل الصحية التي تنتج عن قلة الحركة.
تناولك للسحور الصحي والسليم، يوفر لك الطاقة طوال فترة الصيام، وذلك يجب عليك الاهتمام بتناول أطعمة مشبعة لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.
ويمكنك إدراج الخضروات والفواكه والحمص، فكلها من الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على إمدادك بالطاقة، ويمكنك أيضا إضافة منتجات الألبان قليلة الدسم.
2- الإفطار الصحي
ابدأ فطورك بتناول 3 تمرات، فهي فاكهة لذيذة غنية بالألياف، واجعل إفطارك يشمل الخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون.
ويجب عليك أن تتجنب الأطعمة المقلية والدهون والسكريات، ويجب عليك أن تتناول طعامك ببطء حتى تشعر بالشبع دون تناول كميات كبيرة من الطعام.
3- ممارسة الرياضة
رغم أن الحظر يجعل الخروج من المنزل عقب الإفطار غير ممكن، إلا أنه يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل، باختيار مجموعة خاصة من التمارين تستهدف مناطق مختلفة من الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر منها السحور الصحي.. إزاي تحمي نفسك خلال العزل المنزلي في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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