لا إدمان ولا خيانة.. سهير رمزي تكشف سبب انفصالها عن فاروق الفيشاوي

نفت الفنانة سهير رمزي، أن يكون انفصالها عن طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي جاء بسبب الإدمان أو الخيانة، موضحة أن ما تردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، "كنا زي أي اثنين بيحبوا بعض أوي وارتبطوا ولما عاشوا مع بعض وجدوا حاجات في الحياة كده لما نخش فيها نلاقينا صعب نكمل"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "رمزي": "والله موضوع الانفصال في كل زيجاتي لم يكن بسبب الخيانة، أكيد اتخانت بس مكنتش أعرف، انفصلت عن كل أزواجي السابقين بأسباب غير مرتبطة مطلقًا بالخيانة"، موضحًا أنها كانت تتمنى أن تّمسك على أي من أزواجها السابقين خيانة واحدة من أجل يكون لديها عذر عندما تتركه، مضيفة: "لما أجي انفصل عن أي من أزواجي كنت أطبطب عليه وأقوله يا حبيبي إحنا حلوين أوي لحد كده، وكل واحد يروح لحاله".

وأكد الفنانة أنها مقتنعة للغاية بالصداقة بين الزوج والزوجة بعد الانفصال مستدله على ذلك بعلاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي حيث جمعتهم صداقة قوية للغاية عقب انفصالهما، كما شاركته في بطولة مسلسل "قصر العشاق".

وعن سؤال "هل ثروة سهير رمزي من الفن ولا من الزيجات"، قالت: "لا ده ولا ده، في الزيجات كانت بصرف وألبس وبسافر وأروح وأجي، كان فيهم أثرياء كنت عايشة كويس، لما يكون جوزي مليونير لازم أنا كمان أعيش مليونيرة"، مستطردة: "أنا مش مليونيرة ، بس عايشة ومستورة ومش محتاجة لحد ومش محتاجة حاجة من حد"، فيما ردت إيناس الدغيدي، "يا رب تبقى مليونيرة"، فردت ضاحكة: "مليونيرة ده قديم أوي.. فيه دلوقتي مليارديرة".