دينا الشربيني: اخترت "رقية" في "لعبة النسيان" على اسم والدة عمرو دياب

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن السر وراء اختيار اسم "رقية" للشخصية التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، موضحة أنّه بالفعل اسم والدة الفنان عمرو دياب، واختارت الاسم لهذا السبب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وأضافت الشربيني، أنّها كانت تتمنى رؤية والدة عمرو دياب: "عمرو بيعشقها جدًا، كنت قاعدة أنا وتامر حبيب بنختار اسم الشخصية، وكان دياب معانا بس بيخلص حاجة في التليفون، قولت لتامر إيه رأيك في اسم رقية، قالي حلو جدا جدا، واتحمس أوي للاسم ده، وبصراحة لما تامر حبيب يتحمس بيبقى جميل".

وتابعت :"لما قولت لعمرو دياب على الاسم قالي حلو أوي، هو فعلا اسم حلو ومتقالش قبل كده كتير، عمرو دياب انبسط، هو اسم حلو وأنا حقيقي كان نفسي أقابلها جدا، سمعت عنها كلام يجنن وقد إيه هي كانت طيبة وخيّرة".

وعن علاقتها بعمرو دياب، قالت: "بيطلع مني أحلى ما فيّا، بيديني إقبال على الحياة وبحس إني عاوزه أبقى أحسن دايما وأعمل كل اللي أقدر عليه، كل حاجة فيّا بقت أحسن من ساعة ما عرفته"، فيما ردت عليها لميس الحديدي: "ربنا يسعدكم".