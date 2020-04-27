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ما حكم الدين في صيام المرأة إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل

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تقع العديد من الفتيات في حيرة إذا انقطع عنها دماء الحيض قبل الفجر ولم تلحق بالاغتسال للصيام في اليوم المقبل، فهل ينوين الصيام لمجرد انقطاع دماء الحيض، أم لا حتى يغتسلن منه ويتطهرن؟. 

ومن جانبه، أكدت دار الإفتاء، أنه إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر يجب عليها الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، قائلة: "تعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، لأن تأخير الغسل لا يبطل الصوم". 

 ونقلت الدار عن الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».

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 وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صح.

 

 

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