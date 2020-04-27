إنجي علاء تنشر صورة جديدة من كواليس "النهاية": مع النسخة الروبوت من جوزي

نشرت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة من كواليس مسلسل زوجها الفنان يوسف الشريف "النهاية". وغردت مصممة الأزياء قائله: "مع النسخة الروبوت من جوزي". "النهاية " فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمد لطفي، وتدور الأحداث في المستقبل.

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