إطلالات متنوعة من ملك قورة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 10:56 صباحاً - تتجمل الممثلة المصرية ملك قورة بالعديد من الإطلالات المختارة بعناية، والمزينة بتنسيقات مذهلة، ومن أبرزها جمعنا لكُنَّ هذه الخيارات المناسبة لكل المناسبات.



إطلالات كاجوال

إطلالات ملك قورة



نسقت ملك العديد من الإطلالات الكاجوال المناسبة للشابات في عمرها، من أبرزها بنطال جينز مع بلوزة زهرية مصممة بشكل عصري، واختارت بنطالًا زهريًّا مع معطف من الصوف.

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تنسيقات بالتنورة القصيرة

إطلالات ملك قورة



تفضِّل ملك التنانير القصيرة في مختلف إطلالاتها، ومنها ارتدت تنورة بطبعات الثعبان مع معطف بني وبلوزة زيتية، وأطلت بتنورة سوداء مزينة بكتابات مع بلوزة قصيرة بذات التصميم ومعطف أحمر، وظهرت بتنورة رمادية مزينة بالأبيض مع بلوزة بنفسجية ومعطف أسود.

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إطلالات مناسبة لفصل الربيع

إطلالات ملك قورة



لفصل الربيع الحالي تزينت بتنورة سوداء مزينة بالزهور مع بلوزة سوداء قصيرة، واختارت تنورة بيضاء مزينة من الأسفل بنقوش ملونة مع بلوزة قصيرة مزينة بطبعات ملونة.

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خيارات الفساتين

إطلالات ملك قورة



تتأنق ملك بالفساتين الشبابية الأنيقة بتصميماتها المتنوعة، ومنها فستان بسيط مزين بحزام بني للخصر مع حذاء بوت عالٍ، وتأنقت بفستان آخر أزرق مناسب للمناسبات الضخمة مصمم بطبقات ومزين من الأعلى بالنقوش اللامعة، ولفستان بسيط تجملت بفستان أسود مزين بحزام للخصر وفتحة جانبية.