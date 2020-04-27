عبايات سوداء وملونة من مريم الياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 10:56 صباحاً - مريم الياسي هي مصممة أزياء بدأت في عمر صغير، ولاقت نجاحًا كبيرًا، وتُعتبر الآن من أهم مدوِّنات الموضة والجمال، لذا استوحينا لكُنَّ منها عدة عبايات مناسبة لخروج ما بعد الحجر، فإليكن أبرزها.



عبايات بألوان الربيع

عبايات من مريم الياسي



لفصل الربيع، تحتاج المرأة المحجبة ارتداء العبايات بالألوان الربيعية الباردة، لذا تأنقت مريم بعبايه مصممة بتدرجات اللون الأخضر، وتجملت بعباية سماوية مزينة بالفصوص الخضراء، وأخرى سادة باللون الرمادي الفاتح المائل للسماوي، ويمكنكن التألق خلال فصل الربيع بالعبايات السادة بالألوان الفاتحة المفضلة لديكن، كما فعلت مريم.

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إطلالات العبايات الشبابية

عبايات من مريم الياسي



لإطلالة شبابية مميزة، اختارت مريم عباية رمادية مزينة بالأسود، وأخرى بُنية مزينة بخطوط بسيطة وأنيقة.

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خيارات العبايات السوداء

عبايات من مريم الياسي



ولمُحِبَّات العبايات السوداء، أطلت مريم بعباية سوداء ناعمة مزينة بخطوط بيضاء، وأخرى مزينة بدوائر برتقالية، وظهرت بعباية سوداء بنقوش سوداء، وأطلت بعباية سوداء مزينة بالبرتقالي.