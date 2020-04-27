كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 أبريل 2020 10:56 صباحاً - خواتم، أساور، سلاسل، وأقراط، وساعات.... هذه ليست مجرّد تفاصيل أو حلي مزيّنة. إنّها ببساطة حياة كل امرأة عاشقة، حالمة، متابعة للموضة. منذ القدم كانت المجوهرات الكلاسيكية الفاخرة عبارة عن معتقد ومبدأ لتكريم المرأة وتدليلها، ونحن هنا لنساعدكِ في إختيار مجوهرات رمضان 2020 التي ستكون جاهزة لسهراتكِ عند حلول الشهر الفضيل. ما هي المجوهرات التي نحب أن ننصحكِ بها؟

سلاسل ذهب أصفر رقيقة

سلسال تيفاني

شهد عام 2020 عودة سلاسل الذهب الأصفر الرقيقة بقوة. رأيناها في تصاميم مجموعة شوبارد، وتيفاني، وغيرهما. هذا الخيار هو خيار نجمات السجادة الحمراء، والسيدات اللاتي يحبّذن الموضة اللافتة الناعمة. سلاسل الذهب الأصفر رقيقة تلامس الرقبة بطريقة أنثوية، بدلاً من القلادات الضخمة. بعض التصاميم أتت مع أحجار كريمة، وبعضها بتصاميم تشوكر. بعض خبراء المجوهرات ينظرون إلى التشوكر كدليل فخر واعتزاز للسيدة التي ترتديه؛ فهي حقاً جريئة وواثقة. حالياً، موضة جديدة تلوح في الأفق، وهي التشوكر المفتوح، بعد أن كان التشوكر "المغلق" خيار النجمات الأول لسنوات مضت.

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ساعات ألماس لرمضان 2020

ساعات مرصعة بالماس

نعلم جميعًا أنّ ساعات الألماس أفضل صديق للفتاة، حتى الرجل عندما يريد أن يعبّر عن حبه للمرأة، فهو يهديها ساعة من الألماس. والساعات الألماس النسائية الرسمية هي من أفضل الخيارات لكافة المناسبات والمكتب. من الواضح أن الساعات الألماسية تحظى بشعبية هائلة بين النساء والرجال في الوقت الحاضر؛ فهم يقدّرون الساعات الألماسية واللؤلؤية، ليس فقط لقيمتها الاستثمارية، ولكن أيضًا بسبب الحرفية التي ترافقها. يتطلب الأمر ذوقًا رفيعًا وفخمًا لاختيار قطع الألماس. من الساعات التي تحتوي ألماسًا بالكامل إلى الساعات ذات الألماس المميز، وساعات اللؤلؤ، جمعنا هنا ساعات جميلة. سواء أكنتِ تحببين مشاهدة الألماس بنفسك، أو ببساطة يعجبك الفن والحرفية في ساعة مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ، فهنا ساعة لا بدّ أنها ستلفت انتباهك بالتأكيد.

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أطقم مجوهرات غير تقليدية لرمضان 2020

عقد Bvlgari



اجعلي المجوهرات الراقية غير التقليدية خياركِ في رمضان: النجاح والبراعة في تصاميم بولغاري للمجوهرات الراقية والمعاصرة، جعلها تكون بين إقتراحاتنا. واخترنا تحفة ستعجبكِ حتماً، حيث تمّ تقديم "الزركونيوم" الأسود بمواد غير تقليدية: قطعة بارزة ديناميكية تتميّز بالحيوية، في رمزية إحتفال بذكرى فن صناعة الأفلام عبر فن صناعة المجوهرات. مع النهج المبتكر نفسه، تواصل Bvlgari إبتكار تقنيات بناء المجوهرات الأكثر تطوراً، في سعى دائمًا لتحقيق أكثر النتائج إثارة.

هنا يلتقي فن صناعة الأفلام بأرقى فن صناعة المجوهرات، وبجرأة متطورة في إستخدام مواد غير تقليدية كالركونيوم_ وهو معدن جديد تمامًا في تصميم المجوهرات الراقية، وهو يتميّز بلمعان أسود- فضي مذهل. تخفي القطعة سرًا أيضًا: عند تدويرها، ينتج فيلمها الدائري صوت الأجهزة القديمة.

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