عملت حبيبها روبوت.. تعرف على سهر الصايغ بعد تصدرها التريند

برعت منذ نعومة أظافرها بتجسيدها دور "أم كلثوم" وتألقت في ريعان شبابها بالعديد من الأدوار الصعبة والمركبة، فظلت في البداية تجسد دور الفتاة الشقيانة من أصحاب الطبقات الفقيرة، لتكتب في تاريخها الفني بداية انطلاق جديدة منذ ثلاث سنوات، أمام الفنان يوسف الشريف، بمسلسل "كفر دلهاب" والذي اعتبره العديد "تغييرًا لجلدها".

بين الكوميدي والرومانسي، والاجتماعي برز اسم سهر الصايغ، لتعود اليوم من جديد أمام الفنان يوسف الشريف مرة أخرى في مسلسل "النهاية".

مشهد مؤثر بـ"النهاية" يثير إعجاب الرواد

مشهد من مسلسل النهاية، جعل الفنانة تتصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت، حيث تحول إلى حديث الفتيات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، واجتاح منصات مواقع التواصل الاجتماعى بعد حديث الفنانة سهر الصايغ عن حبها للفنان يوسف الشريف الذي تزوج من مديرتها في العمل ناهد السباعي، حتى تقرر تعويضه بـ "روبوت" صورة طبق الأصل.

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ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن سهر الصايغ، عقب تصدرها التريند..

ولدت عام 1990، وتبلغ من العمر 30 عاما.

بدأت التمثيل وهي صغيرة فشاركت في مسلسل "أم كلثوم"، عام 1999.

درست في كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة وتخرجت عام 2013.

تركت الطب من أجل التفرغ للفن.

تألقت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "في إيد أمينة" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "الحارة"، و"كفر دلهاب"، "رمانة الميزان"، "فكرة بمليون جنيه" و" ابن حلال".