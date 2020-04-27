"سلوى" تبتكر كمامات للأطفال تحت شعار "صحة طفلك.. مسؤوليتك"

انزعاج الأطفال من الكمامة التقليدية وحاجة الأمهات لحماية أبنائهن، دفع سلوى محمد لتصميم كمامات للصغار فقط مشغولة برسومات كرتونية لتناسب أعمارهم.

وتحت شعار "صحة طفلك.. مسؤوليتك" أطلقت سلوى الأشكال الجديدة من الكمامات "كتير طفلهم بيرفض يلبس الكمامة الطبية لما يخرج ودي مش حتبقى مشكلة خلاص مع ماسك الأطفال لي عليه رسومات"، وفقا للسيدة الثلاثينية.

أما عن خامات كمامات الأطفال، فهى مصنوعة من القطن باعتباره خفيف، وقوي، للحماية من الأتربة والرذاذ وأنواع كتير من البكتيريا "الطباعة رسومات عشان المسام اضيق بكتير وتقلل من دخول أي رذاذ".

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على عكس الكمامة التقليدية، يمكن غسل كمامة الأطفال الجديدة بالإضافة لإمكانية تعقيمها بالكحول.

وعن كون الماسك طبي من عدمه، قالت السيدة الثلاثينية: "الماسك غير طبى المسك ترفيهي للأطفال ينفع يتلبس فوق الماسكات الطبية لما تخرجوا من البيت أو يتلبس لوحده بالبيت للحماية من الأتربة والرذاذ وأنواع كتير من البكتيريا".

وتستكمل: "الـ 4 قطع عليهم عرض بـ 160 وسعر الـ 3 قطع بـ 140 وسعر قطعتين بـ100".