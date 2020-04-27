في السحور.. طريقة عمل فول بالزيت والليمون

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الفول من الوجبات الرئيسية في سحور رمضان، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة مختلفة، ويقدم لك موقع "هن" طريقة عمل فول بالزيت والليمون، من وصفات الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها في برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة".
وخلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، لابد تجنب الكثير من شراء المواد الغذائية والأكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل تجنبًا لأي اختلاط.
مقادير عمل فول بالزيت والليمون
فول.
زيت.
شطة.
ملح.
كمون.
ليمون.
طحينة.
طريقة تحضير فول بالزيت والليمون
- يخلط الطحينة مع الملح والكمون والشطة والليمون.
- ثم يضاف الفول.
- ويضاف الزيت على الوجهه.
- ويقدم ساخنًا.
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