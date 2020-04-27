"كانت رافضة أرجع لطليقي".. مشاهد من جريمة قتل ابنة لوالدتها في ثاني أيام رمضان

رغم الشهر الكريم والنفحات الربانية التي تملأه لكن ذلك أيضًا لم يكن كافيًا لارتكاب عدة جرائم، ففي محافظة الإسماعيلية التي كانت شاهدة على قتل ابنة لوالدتها المسنة التي أجبرتها على الزواج من رجل آخر وعدم العودة لطليقها.

"هن" يرصد تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية في ثاني أيام شهر رمضان.

مشاجرة وصراخ

في منزل ريفي في قرية "عين غصين" في محافظة الإسماعيلية، حيث اعتلت أصوات مشاجرة بين سيدتين داخل منزلهما، ومن الأصوات العالية اتضح للجيران بأن من يتشاجر هن سيدة ووالدتها، تزايدت الأصوات واعتلت استغاثت الأم بجيرانها، فعلى الفور أبلغوا رجال الشرطة للتدخل فيما يحدث وإنقاذ الأم المسنة.

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سكين ملطخ و8 طعنات

وحينما وصلت قوة أمنية إلى المنزل، كانت الأم صاحبة الـ64 عامًا جثة هامدة غارقة في دمائها، بينما كانت الابنة الثلاثينية، ممسكة بسكين ملطخ بالدماء.

فكانت الابنة سددت 8 طعنات نافذة في رقبة والدتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض عليها وتحويلها لمعرفة تفاصيل الواقعة ودوافع اقدام الابنة على قتل والدتها.

مش عاوزني أرجع لطليقي.. وهتجوزني غصب عني

وفي محضر الشرطة اعترفت الابنة بتفاصيل الجريمة المروعة، إذ أن والدتها كانت تجبرها على الزواج من شخص لا ترغبه، فهي كانت تريد العودة لطليقها والعيش مع أطفالها: "قتلتها.. كانت عايزة تجوزني غصب عني.. قتلتها مكانتش عايزة أرجع لطليقي وأولادي.. عندي 3 أولاد وحشوني.. وهي كانت رافضة إني أرجع تاني لطليقي.. مسكت السكين وفضلت اضرب فيها لحد ما ماتت".

وتم حبس الابنة المتهمة بقتل والدتها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.