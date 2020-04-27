"تزوجا في شقة والدته".. قصة 17 سنة حب ودعم بين أحمد زاهر وزوجته في يوم ميلاده

التقى بها في أحد العروض الخاصة، وتعرف عليها وجمعتهم قصة حب كبيرة، قررا الزواج بعدها، على الرغم من كونها كانت لا تزال في الجامعة، ولم تكتمل شقة الزوجية الإ أنهما تزوجا في منزل والدته، هكذا كانت بداية حب وزواج الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى عبدالحليم، خلال عام 2003.

ويتزامن اليوم 27 إبريل، يوم ميلاد الفنان أحمد زاهر، الـ45، ويُقدم هٌن قصة حبه هو وزوجته هدى عبدالحليم، خلال السطور التالية.

"اتربيت على ايده، أنا اتجوزت وأنا 19 سنة، عودني أنا في بيتي إيه وبراه ايه، طالما ماشي بما يرضي ايه، خلاص، هو الراجل اللي بيديها الثقة، وبيخليها واثقة في نفسها قبل ما تكون واثقة فيه"، هكذا روت هدى عبدالحليم، خلال استضافتها هى وزوجها، في برنامج" ثلاثة في واحد"، والتي تقدمه الفنان شيماء سيف، قصة زواجها من الفنان أحمد زاهر.

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لم يترك الفنان مناسبة حتى وتحدث عن زوجته وحبه لها، حيث قال في أحد البرامج، أن زوجته تحملت منه ما لم يتحمله بشر، وخاصة في فترة مرضه وازدياد وزنه وعزوف المنتجين عنه.

أحمد زاهر عن زوجته: أجدع سيدة في العالم

وعبر عن حبه لها بقوله: أنقذتني من شعور الاكتئاب، ونجحت في جعلي أتخطى هذه الأزمة. فقد كان من السهل عليها ترك المنزل والعودة إلى منزل والدها، لكنها رفضت وأصرّت على أن تبقى بجانبي وتدعمني وتساندني في محنتي، رغم المشاكل المادية والصحية والنفسية التي كانت تواجهني، وطوال فترة مرضي عرفت جيداً مدى حبها وإخلاصها لي، وتأكدت من أنني متزوج من أجدع سيدة في العالم.