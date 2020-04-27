يعد طبق البسبوسة بالكريمة والبندق، من أطباق الخلوى التي لا غنى عنها في رمضان ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها . مقادير البسبوسة بالكريمة والبندق كوب من السميد ¾ كوب من السكر الناعم ¼ كوب من جوز هند ¼ كوب من الزيت النباتي ¾ كوب من اللبن رشة ملح رشة بيكربونات ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا ½ كوب من البندق المفروم كريمة Advertisements طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة والبندق تخلط المكونات جميعها في صحن عميق تفرد المكونات في قالب ويرشّ البندق على الوجه يدخل القالب إلى الفرن لمدة ربع ساعة تسقى بالشربات بعد النضج وتزين بالكريمة والمزيد من البندق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلو اليوم.. طبق بسبوسة بالكريمة والبندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.