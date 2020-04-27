طريقة عمل قطايف بالعجوة واللوز

جددي بأطباق الحلو، وحضري لأسرتك على طاولة الإفطار بشهر رمضان، قطايف بالعجوة واللوز، بخطوات الشيف الشربيني، على النحو التالي: مقادير قطايف بالعجوة واللوز قطايف عجوة مفرومة لوز مجروش شربات Advertisements زيت للقلي ​ طريقة تحضير قطايف بالعجوة واللوز في وعاء عميق، اخلطي العجوة مع اللوز قومي بحشو القطايف، واغلقيها جيدًا. اقلي القطايف في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. اسقي القطايف بالشربات البارد.

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