الامارات | كمامات من جلود الثعابين في أميركا : لمحبي الإختلاف

شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات من جلود الثعابين في أميركا : لمحبي الإختلاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ انتشار جائحة " كورونا" عالميا يكاد لايخلو يوم من أخباره العجيبة والمضحكة أحيانا، ومن هذه الاخبار انتشار كمامات للوجه صنعت من جلد الثعابين في أميركا، والغريب في الامر هو الاقبال على شرائها رغم تأكيد الجهات الطبية المحلية أن هذه الكمامات لايمكن ان تقي من فيروس كورونا، إضافة لكونها ستساهم بالقضاء على هذه النوعية من الزواحف في حال استمر الاقبال على هذه الكمامات الغريبة، بحسب موقع "يو إس نيوز" الأميركي.

وقال بريان وود، مالك الشركة المصنعة للكمامات : "سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه الأيام، ولسوء الحظ، قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل". وأضاف مالك الشركة التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها: "بعض الناس يريدون الاختلاف الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم خيارات"

والكمامات الجديدة مصنوعة من جلد ثعبان يسمى "الثعبان البورمي"، وهو نوع من الثعابين المعروفة بشراستها في الغابات التي تنتشر فيها.

ويؤكد الخبراء أن تصميم الكمامات بمثل هذه المواد قد يكون غير صحي على الإطلاق، يقول وود إنه يجري محادثات مع موردي فلاتر ويفكر في استخدام القماش في الأقنعة الجلدية التي ينتجها، لتوفير مزيد من الوقاية.

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