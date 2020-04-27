الفستان الدانتيل الأبيض موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل الفستان الدانتيل الأبيض نجم الموضة في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة "ELLE" أن الفستان يأتي مصنوعا من الدانتيل المثقوب ليمنح الجسم تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان أيضا بالكرانيش لتأكيد طابع الأنوثة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة أن بعض الموديلات تشتمل أيضا على حزام لتسليط الضوء على الوسط بحيث تغازل كل أشكال القوام.
ويتسم الفستان الدانتيل الأبيض بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي.
وتكتمل جاذبية هذه الإطلالة الصيفية من خلال تطبيق أحمر شفاه يزهو باللون الأحمر، والذي يخلق تباينا ساحرا يأسر الألباب.
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