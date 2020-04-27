بالفيديو| بـ "التنفس الصناعي والضغط على قلبها".. شابة تحاول إنقاذ طائر بوم

يبدو أن الإنسان ليس وحده من يعاني هذه الأيام من ضيق التنفس بسبب كورونا، وذلك بعد أن حاولت شابة إنقاذ طائر بوم فقد الوعي من خلال تقديم التنفس الاصطناعي لها عن طريق الفم، بهدف إعادته إنعاشه بالأكسجين.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل"، مشاهد تظهر محاولات متعددة لشابة مع أفراد من عائلتها لإنقاذ بوم وجدوه فاقد الوعي في إحدى الحدائق.

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ويظهر في الفيديو، المحاولات الكثيرة التي قامت بها الشابة لإنعاش الطير من خلال تديم الهواء والضغط على الصدر.

وأبدى الطير استجابة خفيفة، لكنه بقي عاجزا عن الحراك، فيما حاولت الشابة تشجيعه على الطيران من خلال تحريكه في الهوا.