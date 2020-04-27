سهير رمزي تكشف حقيقة علاقتها بعمر الشريف: كان فتى أحلامي

كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة ارتباطها بالفنان عمر الشريف سرًا، حيث ذكرت أن ما تردد حول تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحة أن أمنية حياتها كانت رؤية الشريف وكان "ضيف جاي من بره بقى والناس كلها بتتكلم عليه، وكان فتى أحلامي"، وعندما عاد عمر الشريف إلى مصر كانت قد أنهت فيلم "المذنبون".

وأضافت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أن عمر الشريف اعجب بأدائها بالفيلم وقال "عاوز أشوفها واتعرف عليها"، وكان ردها "يا ريت"، مستطردة: "جه سهر معانا وعزم أصحابه اللي مش شافهم بقاله كتير، وكان اللقاء اتصور".

وتابعت :" الناس بقى طلعوا شائعات أن فيه قصة حب بينا وأننا ارتبطنا وفيه ناس قالت اننا تزوجنا سريا، بس هو نفى وأنا نفيت وقتها، بس اتحسب عليا".