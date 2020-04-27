"شيخ الحارة" يحرج سهير رمزي على الهواء حول شخص أراد تقبيلها أمام زوجها

وقعت الفنانة سهير رمزي، في موقف محرج على الهواء، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، حيث سرد لها "شيخ الحارة"، موقفا من القدم لشخص حاول تقبيلها أمام زوجها.

وقال "شيخ الحارة" موجهًا حديثه لسهير رمزي: "فاكرة الراجل اللي دخل عليكي عاوز يبوسك قدام جوزك، ووشك ساعتها جاب 100 لون وانكسفتي"، فيما اكتفت الفنانة بالابتسامة على الهواء، رافضه التعليق، وطلبت من "شيخ الحارة" عدم سرد الموقف.

من ناحية أخرى، علقت الفنانة، على تمثيل الفنانة صابرين بالباروكة قبل خلع الحجاب، حيث قالت "هي كانت محتارة ، وأخذت فتوى من أحد الشيوخ وقال لها ممكن تتصوري بالباروكة عادي، والباروكة زي الحجاب بالضبط، وعملت كده، وبعدين قلعت الحجاب".