"مايه وسمك".. سر جمال بشرة ياسمين صبري

استطاعت الفنانة ياسمين صبري، تصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت، عقب انتهاء حلقتها ببرنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية mbc مصر، والتي وقعت ضحيته أمس.

وتعرضت الفنانة، وفق لسياسة المقلب للعديد من الصدمات مثل الصعق، والرش بالماء، والسقوط فيها أيضا، إلا أنها ظلت محتفطة بجمالها ومظهرها، حتى بات البعض يتسائل عن سر نضارة بشرتها.

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وتعد ياسمين، أيقونة للعديد من الفتيات، فهمي تتمتع بملامح طبيعية جذابة، فضلًا عن جسدها الرياضي، والصحي.

سر جمال بشرة ياسمين صبري

وكانت الفنانة نشرت من قبل روتين العناية بالبشرة، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث صورة جديدة لها بدون "مكياج"، موجهة نصائحها للفتيات، كي يتمتعن بجسد وبشرة صحية، خالية من الشوائب، قائلة: "فقط اشربي الكثير من الماء وتناولي السمك وستري أن المال لا يشتري جسما صحيا".

الجدير بالذكر أن الفنانة تشارك خلال الموسم الحالي بمسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض خلال شهر رمضان.