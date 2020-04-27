قاموس جديد لأكلات رمضان في زمن كورونا.. مكونات السلاطة المفيدة ضد الفيروسات

تعتبر السلاطة أحد العناصر المهمة على مائدة الإفطار والسحور، وذلك لفوائدها في تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والأمراض، ويختلف رمضان هذا العام عن الأعوام الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا لذلك تقدم لكِ "هُن" قاموسا جديدا لأكلات رمضان في زمن كورونا بفوائد بعض الأطعمة وأضرار البعض الآخر.

مكونات السلاطة المفيدة للوقاية من كورونا

أوضحت الدكتورة هالة فتحى، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية ومتخصصة في طب الأعشاب، اثناء حديثها لـ "هُن"، أن الخضراوات لها فوائد كثيرة تساعد على تحسين المناعة وتمنع العطش وتزيد قلوية الدم وعندما تكون نسبة القلوية في الجسم عالية يشعر الإنسان بنشاط وطاقة بالجسم وتزداد مقاومة الجسم للأمراض وتزداد القدرة الذهنية والتركيز، فالفيروس لا يستطيع أن يعيش في بيئة قلوية والمقصود بالقلوية أن يكون PH للدم أكثر من 7.

ومن ضمن الأغذية القلوية المفيدة الخضروات مثل:

البقدونس

يحتوى البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم، ويحمى من السرطان والفيروسات، والبقدونس مصدر هام لفيتامين "أ" و"سي"، ويمتلك البقدونس خصائص مضادة للالتهاب ومفيد للكحة، يعالج فقر الدم "الأنيميا" ومفيد للكبد، ومغلى بذور البقدونس مفيد للكلى وازالة الحصوات. يحتوى على البوتاسيوم بنسبة كبيرة والكالسيوم، وتناوله على السحور يمنع العطش لمحتواه الكبير من الماء والبوتاسيوم.

الفلفل الألوان

يحتوى الفلفل الحلو على العديد من العناصر الغذائية منها مضادات الأكسدة والتي تحمى من الأورام السرطانية وتزيد المناعة ويحتوى ايضا على فيتامين سي بنسبة كبيرة.

ويوجد في الفلفل مادة الكيرسيتين، التي لها تأثير كبير في مقاومة الفيروسات ومتوفر في الفلفل الأصفر والأحمر أكثر من تواجده في الفلفل الأخضر.

الجزر

يحتوى الجزر على فيتامين "أ" و"ب" "سي" بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف المهمة لسلامة الجهاز الهضمى، ويعمل الجزر كمضاد للأكسدة ويحمى من خطر الإصابة بأمراض القلب ومفيد في الوقاية من السرطان.

والجزر بلونيه الأحمر والأصفر يحتوى على بوتاسيوم ولهم دورا هام في تدعيم الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات.

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الطماطم

تحتوى الطماطم على فيتامين سي والألياف الغذائية التي تقلل من الإمساك وارتفاع ضغط الدم والتقليل من نزلات البرد، بالاضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والبنكرياس ومفيدة للكبد وتعالج الأنيميا.

الكابوتشي

يساعد الكابوتشي على فقدان الوزن، ويحتوى على 95% ماء، بالإضافة انه مضاد للالتهاب لاحتوائه على مجموعة من البروتينات وهو غنى بمضادات الأكسدة والأوميجا 3، ويزيد المناعة ويقي من الفيروسات، ويقلل خطر مرض السكر ويحسن الهضم لاحتوائه على الألياف.

البصل

يستخدم البصل كمضاد حيوي طبيعى قاتل للفيروسات والبكتريا ويخفف من حدة الربو ومفيد في التهاب المفاصل ويحسن من مستوى الانسولين ويعالج مرض السكر، يعالج بحة الصوت.

يحتوى البصل على مادة الكيرسيتين وهى مادة مضادة للأكسدة وقاتلة للفيروسات كما يقلل أيضا الكولسترول، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين سي الذى يقوي جهاز المناعة. ونصحت بالإكثار من تناول البصل لفوائده العديدة.

الثوم

يمنع الجلطات ويقلل الكولسترول ويحتوى على مواد مضادات أكسدة وقاتلة للجراثيم والفيروسات وخاصة فيروس كورونا والوقاية من السرطان وتقلل نسبة السكر في الدم، يحتوى على فيتامين "E"، ويقلل من الشيخوخة وينصح بتناول الثوم النيء فص أو فصين يوميا ويمكن تقطيعه على السلاطة.

ويمكن اضافة عصير الليمون على السلاطة لما له من فوائد عديدة للوقاية من فيروس كورونا. يجب تناول السلاطة على مائدة الإفطار والسحور.