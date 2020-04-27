سهير رمزي: ياسمين صبري فيها حاجات كتير مني.. ومنة شلبي بحس إنها بنتي

قالت الفنانة سهير رمزي، إن الممثلة الشابة التي قد توافق على عمل دور والدتها في أحد الأعمال الفنية هي ياسمين صبري، مضيفة: "فيها حاجة مني، فيها كتير مني، وبرضوا منة شلبي، بحس أنها بنتنا وصحبتنا"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس".

من ناحية أخرى، ذكرت "رمزي"، أنها لم تتوقع الضجة التي تحدثت عقب خلعها للحجاب رغم أن تلك الواقعة تمت بشكل تدريجي، "أول مرة نزلت الحجاب شوية، وبعدين أظهرت القصة، وبعدين شيلت الحجاب خالص"، مؤكدة أنها كانت سعيدة بفترة ارتدائها للحجاب بسبب جلوسها الدائم مع والدتها في تلك المرحلة، "كأن ربنا كان مجهزني للمرحلة دي عشان أكون معاها، وهي كانت محتجالي في الفترة دي".

وأشارت الفنانة، إلى أن والدتها كانت خائفة من ارتداء سهير الحجاب في البداية، "والدتي كانت التزمت بالحجاب قبل مني، أول ما عرفت أني هلبس الحجاب خافت وقالت لي إنتي قد الحجاب؟ هتقدري على الحجاب؟ وفي الآخر قالت لي إنتي حرة"، موضحة أنها في الفترة ما بين 1992 لـ 2003 وهي الفترة التي ارتدت فيها الحجاب كانت تأكل وتشرب وتنام مع والدتها، كما أن عام 2003 هو العام التي توفت فيه والدتها.