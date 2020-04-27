كيت ميدلتون في كامل أناقتها بـ"الأزرق" برفقة الأمير وليام وأولادها

بدت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون بكامل أناقتها عندما أطلّت برفقة الأمير وليام وأولادها، كلّهم متألقين باللون الأزرق، وذلك للتصفيق للكادر الطبي في بريطانيا والذي يكافح لمحاربة كورونا ويساعد المصابين بالفيروس، حيث ارتدت فتسانًا بنقشة الورود الذي اختفى بعد وقت قليل من السوق.

أطلّت كيت ميدلتون بفستان طويل أزرق مزيّن بنقشة الورود من ماركة Ghost ويبلغ ثمنه £129، وقد تميّز الفستان أيضاً بالأزرار مع الفتحة الأمامية، وبالكشاكش الناعمة عند الياقة والطرف. ورغم أن دوقة كمبريدج لم تنسّق معه حزام، إلا أن قصة الفستان كانت كافية لتحديد خصرها.

هذا الفستان الذي يناسب الطقس الربيعي، جاء باللون الأزرق مع الورود بألوان الوردي والأحمر والبنفسجي. وليس غريباً ان ينفذ هذا الفستان من السوق، إذ تعتبر ميدلتون بمثابة أيقونة للموضة للنساء حول العالم اللواتي يتابعن إطلالاتها.

ورغم أن النسخة التي تألقت بها كيت لم تعد متوافرة في الاسواق، لكن يمكن أن تستوحي منها وتتألقي بالفستان الطويل المزيّن بنقشة الورود هذا الصيف، خصوصاً ان هذه الصيحة رائجة وقد رأيناها ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2020، حيث زينت "كيت" الإطلالة بأقراط ذهبية أنيقة. كما إعتمدت تسريحتها المعتادة وماكياج ناعم.

ولم تظهر كيت في الصورة لوحدها، بل كانت برفقة الأمير وليام، وأولادها جورج، شارلوت ولويس. وما ميّز هذه الإطلالة العائلية أن جميع أفرادها تألقوا بدرجات اللون الأزرق، حتى أن الأميرة شارلوت تألقت كوالدتها بفستان مزيّن بالنقشات.

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