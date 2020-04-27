إطلالات الفنانات بفساتين باللون الزهري للتوعية من سرطان الثدي

مرض سرطان الثدي، الذي انتشر بين كثير من النساء حول العالم بالفترة الاخيرة.

واللون الزهري هو أحد رموز هذه الحملة كنوع من دعم مريضات سرطان الثدي.

لذلك جمعنا لك مجموعة من فساتين النجمات باللون، للتوعية من هذا المرض.

النجمة أحلام مؤخرا أصبحت ترتدي فساتين بالدرجات المخملية الهادئة، التي كان الزهري أحدها، كالفستان المحتشم طويل الأكمام مع الكشاكش في أطرافه، مطرز بالكامل بـ الورود الفضية، جاء مناسبًا لشكل جسمها، وبدت فيه رشيقة للغاية.

صيحات الأوف شولدر ما زالت متربعة على عرش الموضة، يمكنك استلهام إطلالتك للتوعية من سرطان الثدي من النجمة اللبنانية نادين نجيم، بالفستان الصيفي بالخامات القطنية، منسدل الأكتاف.

أعجبتنا درجة النيود الوردية التي اختارتها الفنانة التونسية درة زروق بفستان من التول المنفوش والدانتيل، بدت فيه أنثوية وناعمة، من توقيع العالمي اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika.

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في المقابل ظهرت النجمة المصرية إنجي المقدم بفستان يحمل نفس الدرجة، ولكنه مطرز بالكامل من الورود، من توقيع مهند كوجاك Kojak نسقت معه كلتش متدرّجًا من نفس الألوان بدرجة الأوف وايت، جاء متناغما مع الألوان.

لإطلالة محتشمة أكثر، لم لا تختارين إطلالة الإعلامية مهيرة عبد العزيز بالعباية المفتوحة باللون الفوشي، مع التطريزات الفضية باللون على الأكتاف، الذي يعتبر من أفضل الألوان المناسبة للون الوردي.

للوك أكثر شبابية، يمكنك الاعتماد على الفستان القصير الذي اختارته الفنانة المصرية ريم البارودي، مع كعب عالٍ شبكي، باللون الفضي أيضا.

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