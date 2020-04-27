أسرار شيماء الهلالي لإطلالات لافتة في العطلة الصيفية

كثيرات من النجمات العربيات بدأن إجازاتهنّ الصيفية، بعد شهور طويلة من العمل في فصلي الخريف والشتاء، ولهذه الإجازات لاحظن أنهنّ يعتمدن أساليب لافتة في الموضة، مختلفة كليًّا عن اطلالاتهنّ المعتادة، حيث تتسم بالعصرية والحيوية مع لمسات من الجرأة، وقد شاهدنا مؤخرًا شيماء الهلالي في عدد من الاطلالات اللافتة خلال عطلتها الصيفية، وإليكِ بعض الأسرار الخاصة بشيماء لاطلالات مميزة في الإجازة.

اختارت شيماء في هذا اللوك فستان ماكسي معرّقًا بالورود بتصميم ناعم، وهذا الفستان مثالي للعطلات الصيفية، حيث إنه أنيق وعملي، وتصميمه مواكب للموضة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب منخفض ومريح باللون الأسود، وحقيبة يد ذهبية أضافت من خلالها لمسات شبابية.

تنسيق صيفي لافت اعتمدته شيماء الهلالي مواكب للموضة، وأنثوي في الوقت نفسه، حيث اختارت بنطلونًا أبيض من قماش الكورشيه، نسقت معه توب مكشوفة الأكتاف باللون الأبيض، ونظارات شمسية كبيرة، وزينت اللوك بربطة على الرأس باللون الزهري وحقيبة يد زهرية أيضًا من فالنتينو Valentino.

اعتمدت شيماء الهلالي لوكًا صيفيًّا شبابيًّا، حيث اختارت فستانًا قصيرًا ملونًا، نسقت معه حقيبة يد كبيرة من القش، وقبعة باللون الأبيض، وحذاءً رياضيًّا باللون الفضي.



لوك صيفي مميز اعتمدته شيماء الهلالي، حيث اختارت تنورة ميدي من الجينز الأبيض، مزينة بالشراريب، ونسقت معها توب قصيرة باللون الأصفر، وصندلًا بكعب عالٍ من القشّ باللون البيج.

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اطلالات صيفية تألقت بها شيماء الهلالي في إجازتها الصيفية، شاهديها بالصور واستوحي منها تنسيقات أنيقة ومبتكرة.

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