داماس" تكشف عن العلامة "سما" والنجمة "بينلوبي كروز" وجه العلامة الجديد

كشفت "داماس" Damas، دار المجوهرات والساعات الرائدة في الشرق الأوسط، النقاب عن مرحلة جديدة من توجهاتها في عالم الفخامة والأناقة وذلك بطرح علامة "سما" Sama لمجموعة مجوهرات إستثنائية، وذلك خلال حفل أقيم في فندق أرماني في برج خليفة. وقد صاحب حفل الإطلاق الإعلان عن وجه علامة "سما"، وهي نجمة هوليوود الشهيرة "بينلوبي كروز" Penelope Cruz، لتعكس "داماس"Damas بذلك تاريخها العريق في عالم المجوهرات ورؤيتها لتعزيز مكانتها الريادية.

وتأتي علامة "سما" Samaالمستوحاة من كلمة "سُمو"، لتمثل مرحلة جديدة في مفهوم الأناقة. فيما تجمع تصاميم المجموعة بين الفرادة المطلقة والبعد الكلاسيكي. وتضم أحجار مجموعة "سما"، الألماس اللامع والياقوت البرّاق وحجر الزفير والزمرد الذي يتسم بالأناقة، لتجمع مجموعة "سما" بين روعة الإبهار وسحر الغموض، لترتقي نحو أثير من الفن والجمال. تستند فلسفة مجموعة "سما" إلى أن كل إمرأة تتميز بطلة فريدة من نوعها، وتتألف المجموعة من العقود المميزة، اضافة الى الخواتم التي تلقي الضوء على أحجار استثنائية لا تقل عن عشرة أقراط من الألماس، كما تضم المجموعة أطقم من الألماس مكونة من أربعة قطع وتشمل: عقداً وأقراطاً وسواراً وخاتماً صممت لتضفي طابعاً من أرقى درجات الجمال والتألق كهدية استثنائية للعروس في ليلتها المميزة.

وقد أعرب القائمون على الدار أنهم متحمسون للعمل مع النجمة "بينلوبي كروز" Penelope Cruz كسفيرة تجمع بين القيّم والشخصية التي تنسجم مع روح علامة "سما". هذه ليست المرة الأولى التي نتعاون فيها مع مشاهير في عالم الفن والجمال، لكن الحملة الخاصة بـ"سما" هي الأكثر تميزاً.

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