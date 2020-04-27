تحذير من الاستهانة بعضة الحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لجراحات الحوادث من الاستهانة بعضة الحيوانات الأليفة؛ حيث قد تتسبب العضة في انتقال الجراثيم من الحيوان إلى الإنسان، بما في ذلك فيروس كورونا Sars-CoV-2 المستجد.

وأوضحت الجمعية أن الجروح الناجمة عن العضة قد تتعرض لالتهاب شديد، والذي قد يؤدي في حالة عدم علاجه إلى تلفيات دائمة بالعضلات والأعصاب والعظام.

ولتجنب ذلك يجب زيارة الطبيب، خاصة إذا كان الجرح مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والاحمرار والتورم والألم الشديد والشعور العام بالإعياء.

ويفحص الطبيب الجرح وتنظيفه وتعقيمه، كما أنه قد يصف للمريض مضادا حيويا. وبالإضافة إلى ذلك قد يتطلب الأمر تجديد التطعيم ضد التيتانوس.