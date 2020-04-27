"سهير رمزي": أتمنى تجسيد دور والدة السقا.. وشيخي المفضل "خالد الجندي"

أعربت الفنانة سهير رمزي، عن تقديرها الشديد للفنان أحمد السقا، وقالت "بحب تمثيل أحمد السقا وبحب أخلاقة وبحب طريقته في الكلام وفي الأفلام"، مؤكدة أنها توافق بشده على أداء دور والدته في أي عمل فني، مشيدة في الوقت ذاته بالفنان محمد رمضان، "ده جاري، ولو فيه شبه بيني وبينه في الشكل ممكن ساعتها أوافق تجسيد دور والدته في أي عمل فني".

وعن شمس البارودي، أكدت "رمزي"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تُحب البارودي بشكل كبير، "قربنا من بعض أكتر لما أنا قلعت الحجاب، بس عمري ما أتوقع إنها تقلع الحجاب، الود ما بينا ما زال قائم هي ست جميلة جدا ودمها خفيف جدا".

وعن الشيخ المفضل لها على الساحة، أوضحت أنها تُحب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتابعت: " شيخ جميل، ويوصل المعلومة على طول وكنت بحضر له الكثير من الدروس"، ووافقتها في الرأي إيناس الدغيدي، التي أوضحت أنها عرضت على الجندي التمثيل في أحد الأعمال الفنية وكان رده "مفيش فرق بين الشيخ والممثل، الشيخ بيقف على المنبر ويمثل دوره في إيصال المعلومات للناس، وفيه علاقة قوية بين الشيوخ والفنانين بس ابعدي عني يا إيناس".