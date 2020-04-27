سهير رمزي: أقرأ حاليا سيناريو لرابعة العدوية.. ومليش في الخباثة

فاجأ "شيخ الحارة"، ضمن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الفنانة سهير رمزي، بأنه يعلم عن تحضيرها لمسلسل جديد عن "رابعة العدوية"، حيث قال لها "شغالة إيه في الخباثة اليومين دول"، فيما ردت "رمزي": "مليش في الخباثة خالص، وأنا قاعدة في البيت الفترة دي"، فرد عليها ضاحكًا: "الشغل مش عيب، إنتي ليه مكتمة على موضوع رابعة العدوية".

وأضافت "رمزي"، متفاجئة من معرفة "شيخ الحارة" هذا الأمر، وذلك خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، حيث قالت: "منكرش إني بحضر حاجة عن رابعة العدوية، بس أنا ما زلت في مرحلة قراءة السيناريو، وهو جزء ثاني مش مسلسل جديد"، فيما رد: "بس الموضوع هيكمل وانتي هتأدي في المسلسل ده".

وردت الفنانة: "يارب يكون حلو للآخر"، فمازحها شيخ الحارة: "إنتي عمرك عملتي حاجة وحشة؟"، فوجهت له رسالة: "والله إنت جميل، كنت قلقانة وخايفة منك، وقولت هاجي اتخانق معاك بقى وههبش فيك، بس إنت طلعت طيب أوي".