سهير رمزي تبكي على والدتها الراحلة ربنا يكرمني وأجيلك قريب

دخلت الفنانة سهير رمزي، في نوبة من البكاء على الهواء عندما تذكرت والدتها الراحلة، موضحة أنها أجهضت نفسها ثلاث مرات، وبعد ذلك ندمت على عدم إنجابها، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "رمزي"، أنها أجهضت نفسها ثلاث مرات بسبب ضغط الشغل والوقت، والبحث عن الشهرة، ولكن شعرت بالحزن لعدم إنجابها عقب وفاة والدتها، "حسيت لو حد جنبي من ولادي في الوقت ده كان طبطب عليا زي ما ماما كانت بتعمل، ماما وحشتني أوي"، موجهة رسالة لوالدتها الراحلة: " وحشتيني أوي، ربنا يكرمني وأجيلك قريب، يا رب تبقى في الجنة ونعيمها".

وتابعت باكية: "وحشني حضنها، كانت بتحضني وأنا كبيرة، عمري ما كنت كبيرة وأنا جنبها، وأنا معاها بحس أني بي بي، كانت بتأكلني وتشربني حتى وأنا متجوزة، لما هي كبرت في السن كنت أنا بحل مكانها، فكنت حاسة أني عايشة مع توأمي".